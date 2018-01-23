Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

"BAŞLAYABİLECEĞİMİZ EN GÜÇLÜ RAKİPTEN BAŞLADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Açıkçası ilk yarı özellikle 25 dakika, Galatasaray’ın bundan sonraki oynamak istediği futbolla ilgili herkes bir bilgi sahibi olmuştur. İkinci yarı bir baskı yedik. Başlayabileceğimiz en güçlü rakipten başladık. İyi bir takımla ve derin bir kadroyla oynadık. Kayserispor herkesi her yerde yenebilecek, her şeyi yapabilecek derin bir kadroya sahip. Kendi evlerinde de çok başarılılar. Ülkenin en fazla orta atıp golle buluşan takımlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA 10 DAKİKADA 3 OYUNCU DEĞİŞTİRDİM"

Terim, “Benim antrenörlük hayatımda ilk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim, ama hakkım olsaydı bir tane daha değiştirirdim. Oyunu dengede tutmak için. Nitekim topun tekrardan hakimi olduk. İkinci topları alıp oradan sonrada farka giden 4-5 tane pozisyon yakaladık. Bu arada 2-2 olabilirdi, 3-2 öne geçebilirdik. Kayserispor böyle bir takım.

Bir travma var, deplasmanda farklı yenilen bir Galatasaray vardı.



Ligde her maç bugünkü gibi zor olacak. Kolay olmayacak. Her takım devre arasını iyi geçirdi ve takviyeler yaptı” şeklinde konuştu.