Fatih Terim, engelli taraftarla yakından ilgilendi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor maçı için Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla geldi.
Fatih Terim, engelli taraftarın yüzünü güldürdü - VİDEO
TERİM, FURKAN'LA YAKINDAN İLGİLENDİ
Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun olurken, Teknik Direktör Fatih Terim ise, havalimanı çıkışında bekleyen bedensel engelli Asıf Furkan Şahin isimli taraftarla yakından ilgilendi. Terim, Şahin’in formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
TEZAHÜRATLARLA UĞURLANDI
Kafile daha sonra taraftarların yaptığı tezahürat eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Otele gelen kafile bu kez de çiçeklerle karşılandı. Fatih burada da taraftarlarını kırmayarak formalarını imzaladı.