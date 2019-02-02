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Fatih Terim, engelli taraftarla yakından ilgilendi

Süper Lig maçı için Alanya'ya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, engelli bir taraftarla ilgilenerek yüzünü güldürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor maçı için Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla geldi.

Fatih Terim, engelli taraftarın yüzünü güldürdü - VİDEO

TERİM, FURKAN'LA YAKINDAN İLGİLENDİ

Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun olurken, Teknik Direktör Fatih Terim ise, havalimanı çıkışında bekleyen bedensel engelli Asıf Furkan Şahin isimli taraftarla yakından ilgilendi. Terim, Şahin’in formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEZAHÜRATLARLA UĞURLANDI

Kafile daha sonra taraftarların yaptığı tezahürat eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Otele gelen kafile bu kez de çiçeklerle karşılandı. Fatih burada da taraftarlarını kırmayarak formalarını imzaladı.

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