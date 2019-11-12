Fatih Terim, Erencan Yardımcı'yı kadroya dahil ediyor

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanan Galatasaray, Rumen golcüsü Andone'yi kaybetti.

KADRODA ALTERNATİF OLACAK

Karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Adone'nin diz iç yan bağlarında tam yırtık, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Deneyimli forvetin dönüşü, 2.5 ay kadar sürecek.

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao ise 40'ü aşkın süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı. İspanya'ya tedavi için giden yıldız isim yarın dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Falcao 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Fatih Terim de alternatiflere yöneldi.

Deneyimli teknik adam, 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı A takıma alacak. Terim'in, Falcao'ya alternatif olarak Erencan'ı kadroda tutacağı ve zaman zaman şans vereceği öğrenildi.