Fatih Terim eski öğrencilerini göreve çağırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Eski yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'i geri getiren Terim'in altyapı ve diğer alanlar için de eski öğrencileriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, "Büyük bir ekip kuruluyor. A takım harici başka alanlarda da görevlendirme olacak. Drogba ile görüşmeler var. Elmander, Hamit ve Drogba ile görüşülüyor." dedi.

Öte yandan Terim'in Necati Ateş ve Gökhan Zan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği ve ilerleyen günlerde ekibe katılacak isimlerin netleşeceği belirtildi.