Fatih Terim: Esrarengiz işler oldu

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"BU SONUCU HAK ETMEDİK"

"1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı."

"Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz."





"2 PUANIMIZA YAZIK OLDU"

"Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Şans, mans, oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu."





"SERKAN HOCANIN GÜNAHI NEYDİ"

"Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi?"





"SARACCHİ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

"Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de direkt kırmızı kart görmesi gerekiyordu."

"Burada penaltı vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından."





"ESRARENGİZ İŞLER OLUNCA KAYBEDEBİLİYORSUNUZ""

"İyi oynamaya devam edeceğiz. Fikstürle bir alakam olmadı. Bu zor diyorlar da, neye göre zor, kime göre zor? Sivasspor maçından önce konuşsak böyle bir tablo çıkar mıydı? İstediği gibi başlayan bir Sivas vardı ama sonradan başka bir duruma geçildi. Oynamazsanız hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman da hiçbir yerde kaybetme ihtimaliniz yok ancak işte böyle esrarengiz işler olunca kaybedebiliyorsunuz."





"BU KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ"

"10 puan gerilerden gelen bir takım olarak her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün de bu iki puanın kıymetini bilmemiz gerekiyordu. Buradan sonra bir devre yok, artık her maç önemli, her şey önemli. Telafi edeceğiz bu kaybı, etmememiz için hiçbir sebep yok. Beşiktaş iyi bir takım, derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Kendi evimizde kendi seyircimizle beraber alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımızı inanıyorum. Kazanmak için çıkacaktır her zaman olduğu gibi Galatasaray."