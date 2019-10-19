Fatih Terim: Falcao'yu oynatmak isterim

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Tam 5 golün atıldığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, uzun süredir sakatlığı bulunan Falcao hakkında konuştu.

18 GÜNDÜR YOK

Tecrübeli teknik adam, "Falcao çok iyi karakterli bir oyuncu. Çok da oynamak istiyor ama maalesef PSG maçından sonra 17-18 gündür yok. Real Madrid’e kadar 20-22 gün antrenman yapmadığını düşünürsek zor görünüyor. Kendisiyle bugün konuştum. ‘Ağrım var.’ dedi. Yarına ve diğer güne bakacağız ama o da oynamak için uğraşıyor. Maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyileşsin ki bize uzun süre faydalı olsun. Böyle maçlarda da oynamasını çok istiyorum ama ağrısı varsa yapacak bir şey yok. Galatasaray taraftarı tabii ki Falcao’yu ister. O da gelmeyi çok istedi. İnşallah güzel bir beraberlik olur, bundan sonrası sahada devam eder" dedi.

"MÜSAİT OLURSA OYNATIRIM"

Terim, "Kadrodaki bütün arkadaşlarımız oynayabilir. Falcao ağrılarının devam ettiğini söyledi. 17-18 gündür antrenmana çıkmıyor. Tabi ki müsait olursa Real Madrid’e karşı oynatmak isterim. Bu durumda da nasıl oynatabiliriz, bilmiyorum ama oynatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Maçı tribünden takip eden Kolombiyalı golcü, büyük heyecan yaşadı.