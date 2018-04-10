Fatih Terim faturayı 3 isme kesti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında ağır bir yere aldı.

Geldiğinden bu yana kenardan ilk kez bu kadar sert uyarılar yapan Fatih Terim, uzatmalarda gelen golle büyük yıkım yaşadı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Terim'in hedefindeki isimler de belli oldu.

Basın toplantısında ise özellikle bireysel performansları eleştiren Terim, şöyle devam etti: “Bugün oyunun kaderini çizen bireysel performanslar oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım."





MAİCON, BELHANDA VE GOMİS'İ HEDEF ALDI

Maçtan sonra bireysel performanslara değinen Fatih Terim’in, en çok kızdığı ismin Maicon olduğu öğrenildi.

Gençlerbirliği’nin Deniz Yılmaz’la kaçırdığı golde topu kaptıran Brezilyalı stoper, yenilen golün de adeta hazırlayıcısıydı. Maicon, sağ köşede pas atmak isterken topu kaptırdı. O top da döndü gol oldu.

Fatih Terim’in hedefindeki ikinci ismin ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Belhanda olduğu bildirildi. Terim, Faslı yıldızı dün ikinci yarının hemen başında oyundan almıştı.

Gomis’in performansından da memnun kalmayan Terim, maç sırasında Fransız yıldıza sert uyarılarda bulundu. Aslan, bu sezon Gomis’in oynayıp gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet aldı, 6 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'İ BÖYLE YENEMEYİZ

Liderliği kaybetmelerini de değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu: “Başakşehir’i yenelim ki tekrar liderliği alalım. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz, evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşamı bu mutluluğu yaşarız.”