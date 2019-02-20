Fatih Terim: Favori Benfica ama kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında karşılaşacakları Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TUR İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Rakiple sahanın her yerinde mücadele etmek ve her yerinde aynı performansı göstermek gerekiyor." diyen Fatih Terim, "Dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. İlk maçta topun kontrolü bizdeydi. Topu geri kazanma süremiz çok değerli, 7 saniye gibi bir süre. Fiziksel verilere baktığımızda Benfica bizden daha çok mücadele etmiş gibi gözüküyor ama hatırladığım kadarıyla da organize bir atakla da üstümüze gelmediler. Oyunun tamamında bizden daha çok ayakta kaldılar." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Sahanın her yerinde aynı, hatta daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Sonuçta artık bir maç daha var diyemiyoruz. Benfica her şeyiyle çok iyi bir takım ama Galatasaray her zaman kazanmak için elinden geleni yapar." ifadelerini kullandı.

"1-0 DA BİZE YETMİYOR"

Benfica'nın hangi 11'le geleceğini çok da merak etmediğini söyleyen Fatih Terim, "Önemli olan bizim ne yapacağımız, Galatasaray'ın ne yapacağı. Biz, Benfica'yı oyuncularımıza anlattık. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin çok da bir şey değişmez. Benfica 2-1 gibi avantajla sahaya çıkacak. 1-0 da bize yetmiyor, çok kolay bir şey değil. Kadrosu daha derin olan daha avantajlı oluyor. Bizim UEFA'dan yediğimiz cezalar sebebiyle kadromuz kısıtlıydı, şimdi daha da kısıtlı. Maçın favorisi Benfica görünüyor ama bizim için de kaybedecek çok bir şey yok. Kazanırsak yolumuza devam ederiz." şeklinde konuştu.