Fatih Terim, F.Bahçe'ye önlem almayacak

Bu sezon özellikle önemli maçlardan önce rakiplerini yardımcılarına izleten ve buna göre bir oyun planı belirleyen Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için analize gerek görmedi.

TERİM'E GÖRE RAKİBİN SİSTEMİ BELİRSİZ

Cocu'nun gönderilmesinden sonra Fenerbahçe'yi derbiyi yardımcı antrenör Koeman hazırlıyor. Terim, Koeman'ın Cocu'nun sistemine mi bağlı kalacağı yoksa yeni bir oyun anlayışıyla mı sahada olacağını kestiremediği için rakibe önlem almayacak.

Ezeli rakiplerinin belli bir oyun formasyonun olmamasından ve sahadaki isimlerin sürekli değişmesinden dolayı bu kararı alan tecrübeli teknik adam, dünden itibaren yardımcılarıyla beraber kendi ekibini masaya yatırdı. Fenerbahçe'deki teknik adam kaosu, Phillip Cocu'nun görevinden ayrılmasını da dikkate alan Fatih Terim, rakibi bırakıp, kendi futbollarına odaklanacak.

G.SARAY KENDİ OYUNUNA BAKACAK

Sarı-lacivertlilere karşı kesinlikle özel önlem almayı düşünmeyen Terim ve kurmayları, derbiye yetişecek oyunculara göre hareket edecek. Fernando hariç oynama olasılığı bulunan futbolculardan gelen güzel haberlerle biraz olsun rahatlayan sarı-kırmızılı teknik kadro, derbinin taktik planına bugünden itibaren karar verecek.

Derbiyle birlikte yeniden ayağa kalkıp, son günlerdeki kötü sonuçların izlerini silmeyi amaçlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışacak.