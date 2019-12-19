Fatih Terim, Feghouli'nin kalmasını istiyor

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Galatasaray'da ocak ayında geniş çaplı bir operasyon yapılacak.

FEGHOULİ KALIYOR

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Fransız futbolcu Nzonzi ile başlayan operasyon, yerli yabancı bazı oyuncunun daha gönderilmesiyle devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım Belhanda ve Feghouli'yi satarak devre arasında yapılacak transferlere kaynak oluşturmayı planlıyordu. Ancak Cezayirli yıldız son dönemde gösterdiği performansla Terim'in gözüne bir kez daha girdi.

Geçen sezon da ilk yarıda kötü maçlar çıkaran, zaman zaman yedek kalan Feghouli, ikinci devrede form grafiğinin yükseleterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

22. şampiyonlukta 13 gol 7 asistlik katkı ile başrol oynayan 29 yaşındaki oyuncunun benzer performansı göstereceğine inanan Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı.