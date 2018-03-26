Fatih Terim, Feghouli'yle özel ilgileniyor

Süper Lig'de kritik viraja girilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kalan 8 hafta öncesi takımın seviyesini en üst düzeye çekmek için uğraş veriyor.

ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Milli arada işin motivasyon kısmına ağırlık veren ve buna ek olarak idmanlarda sürekli taktik çalışmalar üzerinde duran İmparator, Sofiane Feghouli'yle ise özel olarak ilgileniyor.

"ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR İSTEDİĞİNİ GÖSTER"

Fenerbahçe ve Konya maçlarında suskun kalan Cezayirli yıldızla sürekli konuşmalar yapan İmparator, "Sen bu takımın lider oyuncularından birisin. Kalan 8 maçımızın hepsi final ve böyle maçlarda büyük oyuncular farkını ortaya koyar. Kaliteni ve şampiyonluğu ne kadar istediğini herkese göster" mesajını veriyor.