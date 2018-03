Fatih Terim: Fenerbahçe'nin Konya'dan farkı yok

Fatih Terim, son iki maçında Karabük'ü 7-0, Bursaspor'u da 5-0 yenmenin takımda rehavet yaşatmaması adına oyuncularına sık sık konuşmalar yapıyor.

Konyaspor'un başında Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıkacağının altını çizen Terim, konuk takımın ligdeki durumu nedeniyle işlerin de zor olduğuna vurgu yaptı. Terim'in oyuncularına 90 dakika boşunca maçtan mental olarak kopmamaları uyarısı da en önemli detaylardan.

FENERBAHÇE DE KONYA DA 3 PUANLIK MAÇ

"Her maç 3 puan!" diyerek maç konuşmasını yapan deneyimli çalıştırıcı, maçla ilgili şu uyarılarda bulundu: "F.Bahçe maçını düşünmek için çok erken. bizim için her maçın ayrı bir önemi var. Her maçta farklı puan verilmiyor. Konyaspor maçı da F.Bahçe maçı da üçer puanlık maçlar. Bu hafta kazanamazsak avantajımızı kaybederiz. Başakşehir'in yenilgisini avantaja çevirmek bizim kazanmamız ile alakalı. Bu maçın da derbiden bir farkı yok. Ciddiyetimizi kaybetmeyelim. Önce Konyaspor maçını kazanalım sonra derbiye hazırlanalım."