Fatih Terim: Fernandes'i çok beğeniyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

OCAKTA BİZE MÜSAADE EDECEKLER

Sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderen Fatih Terim, "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem Ocak'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar, ki yeter Allah'a şükür, Ocak'ta yetecek... Ne istersek, o yüzdeye yakın bir oyun oynayan takım durumuna geleceğiz." diye konuştu.

BAŞ KALDIRAN BİR TAKIM KURACAĞIZ

"Eren Derdiyok'a eleştiriler var, ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Sadece Eren Derdiyok değil, birçok oyumumuz kötü oynadı. İyi oynayan da bizim oyuncumuz, kötü oynayan da. Ne yapabiliriz, bakacağız. Galatasaray forması giymenin, Şampiyonlar Ligi'nde bulunmanın önemli olduğunu herkes bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla etkimiz yok, onu en kısa zamanda halletmemiz lazım. Baş kaldıran ve futbolun doğrularını yapn bir takım kuracağız, halledeceğiz. Ocak'a kadar asgari zararla girersek çok mulu olurum. Sadece Eren değil, fazla oyuncumuz var bugün öyle." diye konuştu.

GÜNDEMİMİZDE YOK AMA OLABİLİR

Öte yandan Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Rus ekibinden büyük ihtimalle ayrılması beklenen Manuel Fernandes'in Galatasaray'ın transefer gündeminde olup olmadığı Fatih Terim'e soruldu.

Terim, 32 yaşındaki Portekiz futbolcu ile ilgili soruya "Manuel Fernandes çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok da beğendiğim bir isim. Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Ancak şu an öyle bir şeyimiz yok." şeklinde yanıt verdi.