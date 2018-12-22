Fatih Terim, Fiorentina-Milan maçını yorumladı

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, İtalya'da çalıştırdığı takımlar Milan ve Fiorentina arasında oynanacak maç hakkında yorumlarda bulundu.

San Siro'da oynanacak Milan - Fiorentina maçını İtalya basınına değerlendiren Terim, ''Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak iki takımın maçı olacak. Milan, evinde oynadığı için bir adım önde. Favori takım onlar. Ama Fiorentina çok genç ve tahmin etmesi güç bir takım. Büyük bir zevkle maçı takip edeceğim.'' dedi.

''GATTUSO İLE ZAMAN ZAMAN KONUŞUYORUZ''

Eski futbolcusu olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso hakkında da konuşan Fatih Terim, ''Gattuso ile zaman zaman konuşuyoruz. En son Milano'ya gittiğimde de buluşmuştuk. Şimdiden çok iyi bir teknik direktör oldu. Geleceği de çok parlak. Benim oyuncularımdan birisiydi. Oyuncuyken de aynı azmi gösteriyordu. Milan'ı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacaktır.'' sözlerini kullandı.

''CHIESA'NIN BABASI İLE ÇALIŞMIŞTIM''

Fiorentina'nın genç yıldızı Federico Chiesa hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Ben babası Enrico ile çalışmıştım, o da çok iyi oyuncuydu. Oğlu da çok iyi işler yapıyor ve büyük bir oyuncu olacak. O yeteneği var.'' diye konuştu.