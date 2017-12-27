Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yardımcı antrenör olma durumlarında henüz net bir şeyin olmadığını belirten Fatih Terim, Florya’da yaptığı görüşmenin dışarıya sızdırılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

"SIZMA DİKKATİMİZDEN KAÇMADI"

"Florya adeta haber merkezi gibi olmuş" diyen Terim, "Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı. Hasan Şaş da Ümit Davala da ayrı ayrı hayırlı olsun için geldiler. İki isim de Galatasaray için önemli figürler, gerekirse olabilir. Ama herhangi bir durum yok. Zaten ben yardımcılarımı açıklayacağım. Ama yıldırım hızıyla haberlerin ulaşması dikkatimizden kaçmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: Florya'daki görüşmeler dışarı sızdırılıyor VİDEO