Fatih Terim: Forvetsiz nereye kadar gideriz bilemiyorum

Galatasaray'da bir türlü gerçekleşemeyen transferler sonunda teknik direktör Fatih Terim'i de çileden çıkarttı.

Alan ve Pato transfererinde her şey olumlu giderken bir anda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Dubai'den eli boş dönmesi tüm hesapları alt üst etti ve Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde haberi alınca morali sıfıra indi.

Çok sinirlendiği öğrenilen ve antrenmanda yüzü gülmeyen Terim'in hafta sonu Göztepe ile oynanacak olan lig karşılaşmasında sahaya yine forvetsiz olarak çıkacak.

Fatih Hoca, Ankaragücü karşılaşmasında başarılı performans ortaya koyan Sinan Gümüş ile Henry Onyekuru'yu yine gol umudu olarak ilk 11'de sahaya sürmek zorunda kalacak.

"FORVETSİZ NEREYE KADAR, BİLMİYORUM"

Star'ın haberine göre; Terim'in transferlerle ilgili olarak Albayrak ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Terim gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı, sarı-kırmızılı yöneticiye iletirken, "Ligde çok zorlu bir mücadele veriyoruz. Bir yanda kupa var. Avrupa Ligi maçları da başlayacak. Forvetsiz nereye kadar gidebiliriz ben de bilmiyorum" dedi.