Fatih Terim: Futbol ciddi bir oyun

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında zor anlar yaşadı. 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, maçı 4-2 kaybetse de tur atlayan taraf oldu.

TERİM'DEN İSTİKLAL MARŞI VURGUSU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "Maçın analizi bir tarafa son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun ve bunu en iyi de futbolcuların bilmesi gerekir. Skor 2-0 olunca futbolcularım sanırım turu geçtiğini sandı." dedi.

Galatasaray'ın 11 yabancı futbolcuyla bazı maçlara çıkmasının ardından "İstiklal Marşı okuyacak oyuncu yok" yorumlarına gönderme yapan Fatih Terim "Konuşulacak konu, bugün burada İstiklal Marşı'nı okuyacak 9 oyuncumuz vardı, mevzu onu yapmaktı." ifadelerini kullandı.

"Hatayspor'u tebrik ediyorum" diyen deneyimli hoca şöyle konuştu: Bizi çok güzel ağırladılar. Hatayspor'un Allah yardımcısı olsun. Böyle bir sahada sürekli oynamak kolay değil. Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum. Ama oynayan oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyordu. Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Belki Diagne...

Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık. Biz Ankara'da oynadık, bizden sonra Ankara'da oynamayan çok oldu. Biz sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık... Oyuncunun sağlık riskini taşımayı kimse istemez. Yoksa akşam 7, sabah 8, akşam 9, her saatte oynarız biz. Erzurum'da gece -13, -15 olabilir diyorlar."