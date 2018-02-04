Fatih Terim: Galatasaray böyle oynamaz

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM

"Önce Sivasspor'u tebrik ediyorum. İlk yarıya bakınca hayretler içerisindeyim. Set oyunu yok, paslaşma yok, rakip sahada oynama yok, topa sahip olma yok. Beni üzen taraf oyun kalitemizin iyi olmayışı. Yoksa puanlar kaybedilir, kazanılır ama biz Galatasaray takımıyız ve bizim bir oyun anlayışımız var. Bugün hiçbir şekilde onu sahaya yansıtamadık."

HANGİSİNE YANAYIM?

"Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, kötü oyunumuza mı yanalım... Ben oyunumuza daha çok üzülüyorum. Bizim böyle bir oyun tarzımız yok yani. "



"Elbette bazı hatalarımız oldu maç içinde ama Galatasaray takımı bunların üstesinden gelebilmeli. Bazı şeyler üst üste geldi, Denayer mesela son 10 dakika devam edemedi ama bunların hiçbiri bahane değil."

BAZEN AKSİLİKLER OLUR

"Bazen aksilikler olur. Buna rağmen oyun kalitemizii sahaya yansıtmamız lazım. Biz Galatasaray takımıyız. Bu şekilde olmaz. Topun kontrolünün bizde olması lazım. Onu da bugün pek sağlayamadık. Sivasspor iyi mücadele etti. İki duran topu da iyi değerlendirdi. Tebrik ediyorum."