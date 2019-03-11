Fatih Terim: Galatasaray pes etmez

Galatasaray Teknik Dierktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğini ifade etti.

TELİSM OLMADIĞIMIZ SÜRECE PROBLEM YOK

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Kazandığımız için mutluyum ve oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı oyun kalitemiz yukarıda değildi. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Daha zevk verdiler, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar. Antalyaspor da oldukça tehlikeli oldu. Teslim olmadığımız sürece birçok şeyi kazanmamız için sebep yok. Teslim olmadığımız sürece her taraftar oynayabiliriz. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve diri bir takımı açmayı başardık. Kenardan ve merkezden etkili olduk. Oyuncularımı kutlarım."





ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEM YANLIŞ OLUR

"Şenol Hoca ile Milli takım anlaşmış. Konu Beşiktaş ile TFF'yi ilgilendirir. Benim bir şey söylemem zaten yanlış olur. Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Ben bunu mevzu olarak bile görmüyorum."





GALATASARAY PES ETMEZ

"Erzurum'dan buraya esasında çok bir şey değişmedi. Kaybetmenizin kredisi her dakika azalıyor. Bugün oyuncularla konuşurken, bu ahvalde konuştum. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez, Galatasaray geri durmaz"