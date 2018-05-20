Fatih Terim Galatasaray'da 17. kupasını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017/2018 sezonunu şampiyon tamamlarken, Fatih Terim de kupa koleksiyonunu geliştirdi. Galatasaray'a sezonun ortasında gelen Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 17. kupasını kazanmayı başardı.

9 SEZONDA 17 KUPA KAZANDI

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 17 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.