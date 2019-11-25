Fatih Terim: Galatasaray'dan reaksiyon bekliyorum

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın (26 Kasım) yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların mutlaka kazanması gereken mücadele öncesinde Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.

Club Brugge'ü yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Terim, "Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Son zamanlarda bu tepkiyi pek gösteremedik ama UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık." ifadelerini kullandı.

AVRUPA LİGİ YOLUNU AÇABİLİRİZ

Olumsuzluklara rağmen galibiyet için sahada olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Durum ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Burada umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık evet ama Club Brugge'e atılacak gol çok değerli olur. Buyursun oyuncularımız atsınlar. Bu golle UEFA Avrupa Ligi yolu açılabilir. Ağlamanın, sızlamanın yolu yok. Gerçek bu, gerçeklerle hareket etmek lazım. İsimlerin çok iyi olduğundan şüphem yok. 2-3 ay evvel isimlerle ilgili ben de aynı fikirdeydim ama 'Umarım cisimler de iyi olur' demiştim. Toplum olarak yanlış yapıyoruz. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşler bile sizin için hayal kırıklığı olabilir. Onu alırız, bunu veririz yaklaşımı doğru değil. Burası gerçeklerin yeri, iddialı olmak gerekir ama biz şöyle yapıyoruz, isim nedir A. İnternetten bakıyoruz, uçuyor, kaçıyor ama gerçekler burası." diye konuştu.

Fatih Terim, "Son maçı izledim, kolay değil izlemek. Berabere kalsak, üzülecektik ama kaybettik. ben buradayım, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparız. Bunları gördük, çıktık mı? Çıktık! Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık! Yine yaparız, neden yapmayalım? Beklemediğim, hak etmediğimiz sözler var ama o yüzden yüzüm biraz böyle. Kaybetsek bile bir defa ben Galatasaraylıyım, siz de merak etmeyin buradayım." diyerek sözlerini noktaladı.