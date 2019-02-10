Fatih Terim galibiyet bekliyor 3 gün önce babasını toprağa veren Fatih Terim, acısını bir nebze olsun unutmak için Galatasaray'a sarıldı. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, "Benim için kazanın" dedi. 10.02.2019 - 10:59