Fatih Terim galibiyet bekliyor

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Dev maç öncesi babasının ölüm haberiyle sarsılan teknik direktör Fatih Terim, toparlanmaya çalışıyor.
3 gün önce babasını toprağa veren tecrübeli teknik adam, daha sonra İstanbul'a dönerek takımının başına geçti.
FIRSATI DEĞERLENDİRİN
Maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Benim için kazanın" dedi.
Terim sözlerine şöyle devam etti; "Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından elime gelen fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Kazanamazsak şampiyonluk hedefinden git gide uzaklaşırız."