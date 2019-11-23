Fatih Terim: Gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız

Galatasaray Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın iyi oynamasına rağmen kaybettiğini söyledi.

"KOLAY DA BİR TAKIMLA OYNAMADIK"

Galatasaray'ın 41 maç yenilmezlik serisini kaybetmesinin ardından konuşan tecrübeli teknik adam "Şöyle genele baktığım zaman ilk yarı Crivelli'nin bir topu vardı, Okan kurtardı. İkinci kaleyi tutan da gol oldu. Gole kadar iyi mücadele edip, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolay da bir takımla oynamadık. Maalesef gol bulamayınca, o rahatlığı yaşayamıyorsunuz. İtici güç olarak futbolda gol çok önemli. Golü bulmak, önemli bir olay. Golden vazgeçtik, çıkarken gol yedik. Sahanın en iyilerinden Lemina'nın yaptığı iş, bize pahalıya mal oldu. Bir gün kaybedecektik, o gün de bugünmüş herhalde." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DE SIKINTILIYIZ"

Ocak ayında takımda ciddi değişiklikler yapacak olmalarıyla ilgili daha önce söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Terim "Beklenilmedik oyuncular, daha doğrusu sakat oyuncular bizi farklı şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız ve yazamadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkıntılıyız. Club Brugge maçında Steven Nzonzi cezalı. Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız. Hedefimiz bu yani." diye konuştu.