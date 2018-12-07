Fatih Terim genç oyuncuları beğendi

Sezon başında kadrosuna yeterli takviye yapamayan, ardından birçok oyuncusunu sakatlık veya cezalar nedeniyle oynatamayan Galatasaray altyapıdan yetişen oyunculara yöneldi.

ORTA SAHADA ALTERNATİF OLACAK

18 yaşındaki Ozan Kabak'ı ilk 11'e monte eden Fatih Terim, kupa maçında beğendiği Atalay Babacan'ı da lig maçlarında şans vermeyi planlıyor.

Sakat ve cezalardan dolayı Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Fernando gibi yıldızlarını zaman zaman kullanamayan deneyimli hoca, Atalay Babacan'ı da rotasyona katarak hem kadroyu genişletmek hem de oyuncuyu gelecek yıllara hazırlamayı planlıyor.

"BÖYLE DEVAM ET"

Maçın ardından Atalay'la konuşan Terim, 18 yaşındaki futbolcuya Ozan Kabak örneğini göstererek, "Bu şekilde devam etmesi halinde kendisiyle yaşıt olan Ozan gibi sen de ilk 11’e girebilirsin. Çalışmaya devam et" diyerek motive ettiği bildirildi.

Genç Atalay bu sezon ligde forma şansı bulamazken, kupa maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi ve golünü de attı. Atalay'ın yanı sıra ilk kez bir resmi maçta şans bulan Gökay ve İsmail Çipe'nin performanslarının teknik ekipten tam not aldığı öğrenildi.

Terim bu sezon Ozan Kabak'ın yanı sıra 18 yaşındaki Yunus Akgün'e 8, Celil Yüksel'e de 3 maçta görev verdi.