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Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor

Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gidecek olan Fatih Terim; Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Taylan Antalyalı'ya şans vermeyi planlıyor.

| Haber Merkezi
Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor
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Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası, Galatasaray formasını savaşan, mücadele eden oyunculara vereceğim diyen Fatih Terim, kadroyu değiştiriyor.

Milli maçlar için verilen arada gençlere yoğun ilgi gösteren tecrübeli hoca; Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan'ı takıma monte etmeyi düşünüyor.

SAVAŞMAYANLAR KULÜBEYE

Fatih Terim, başta Selçuk İnan olmak üzere performansından memnun olmadığı ve forma için savaşmayan oyuncuları yedek kulübesine çekecek.

Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in, gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

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