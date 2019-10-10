Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası, Galatasaray formasını savaşan, mücadele eden oyunculara vereceğim diyen Fatih Terim, kadroyu değiştiriyor.
Milli maçlar için verilen arada gençlere yoğun ilgi gösteren tecrübeli hoca; Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan'ı takıma monte etmeyi düşünüyor.
SAVAŞMAYANLAR KULÜBEYE
Fatih Terim, başta Selçuk İnan olmak üzere performansından memnun olmadığı ve forma için savaşmayan oyuncuları yedek kulübesine çekecek.
Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in, gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.