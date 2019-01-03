Fatih Terim, Gökhan Töre'yi istiyor

Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, siyah-beyazlı ekipten ayrılıyor.

FATİH TERİM, TÖRE'Yİ İSTİYOR

Fatih Terim sezon başında yaptığı bir açıklamada, "4 büyükler birbirinden transfer yapabilmeli. Oynatmadığımız oyuncuları kendi aramızda transfer edersek bu ekonomik ortamda dışa bağımlı olmaktan da bir nebze olsun kurtuluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu fikrini koruyan Terim, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı kalan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Töre, Beşiktaş'tan bonservisini alabilirse devre arasında Galatasaray'a imza atacak.

SİLAH OLAYINDAN SONRA DA MİLLİ TAKIMA ALMIŞTI

Fatih Terim, A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'la yaşadığı kavga sonrası iki futbolcuya silah çeken Gökhan Töre'yi, tüm yaşananlara rağmen yeniden kadroya çağırmıştı.

Gökhan Töre'nin yeteneklerine güvenen Terim, oyuncuyu kaybetmek istemediği ifade ederek, silah çekme olayından sonra da şans vermeye devam etmişti.