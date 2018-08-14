1 F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.

2 Fenerbahçe'de gönderilecek 2 isim Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği Slimani, Ferdi ve Berke'yi UEFA kadrosuna yazabilmek için oyuncu satmak zorunda. Hedefte Ozan ve Salih Uçan var.

3 Beşiktaş Mitroglou'yu istiyor Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'da oynayan Kostas Mitroglou'da karar kıldı. Yönetici Umut Güner'in kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

4 Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor Ankaragücü maçında Gomis'i yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, özür dilememesi halinde golcü futbolcuyu Göztepe karşısında da oynatmayacağı öğrenildi.

5 Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.

6 Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim Galatasaray'a dönmek isteyen Ndiaye ve Denayer ile sarı-kırmızılılardan başka bir takıma gitmek istemediğini söyleyen Emre Akbaba transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

7 Fenerbahçe-Benfica maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica'yı bu akşam Kadıköy'de ağırlayacak.

8 Cocu, Benfica maçı öncesi konuştu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica'ya karşı Slimani oynamasa bile ellerinde Alper olduğunu söyledi.

9 Galatasaray, Birhan Vatansever'le sözleşme imzaladı Galatasaray, Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever'i iki yıllığına kadrosuna kattı.