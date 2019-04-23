Fatih Terim: G.Saray gibi oynarsak şampiyon oluruz

Fatih Terim, ligde kalan maçlar tablosunu işaret edip, futbolcularıyla şampiyonluk konuşması yaptı. Başakşehir'in, Rizespor'a takılması, Galatasaray'ın da Kayserispor'u yenmesiyle puan farkının 3'e inmesi Aslan'da 22. şampiyonluğa olan inancı zirveye çıkardı.

Yarıştaki rakibiyle sondan bir önceki hafta Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı için ipleri eline geçirme şansı doğan sarı kırmızılı takımda Fatih Terim, takımına yeni hedefi aktardı.

BU BİZİM DNA'MIZDA VAR

Sporarena'da yer alan habere göre, 3 Mart 2019 tarihinde 1-1 sona eren Erzurumspor karşılaşması sonrasında, "8 puan da 18 puan da kapanır. Yeter ki biz kazanalım" açıklaması yapan Fatih Terim, oyuncularına bu sözlerini hatırlatıp son 5 maçta 15 puan kazanmaları gerektiğinin altını çizdi. Terim, önemli de bir başarı istatistiğinden bahsedip "Bu tablo Galatasaray'ın DNA'sında var" dedi.

G.SARAY GİBİ OYNARSAK ŞAMPİYON OLURUZ

Galatsaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda final maçlarını her zaman tam konsantrasyon ve başarı ile tamamladığını belirten Terim, "Biz yeter ki kazanalım, vazgeçmeyelim, sonuna kadar futbolumuzu oynayalım. Hep bunu demiştik. Gördünüz fark kapandı. Şimdi bundan sonrasını siz belirleyeceksiniz! Bugün şampiyonluğa sadece 450 dakika ve 5 maç uzaktayız. Finallerde yine Galatasaray gibi oynar, kenetlenir, odaklanır isek şampiyonluk için 22 diyeceğiz" diye konuştu.