Fatih Terim: Hak eden formayı kapar

Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularla yaptığı konuşmada takım olmanın önemine değindi.

FATİH TERİM'DEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Antrenmanlarda futbolcularla sık sık toplantı yapan deneyimli teknik adam, "Şampiyonluk için beraber hareket etmeli ve oynadığınız oyundan keyif almalısınız" diyerek oyuncuları motive ediyor.

Ligin ikinci yarısında her maçı final olarak görmeleri gerektiğini anlatan Terim, "Zorlu maçlara çıkacağız ancak hepinize güveniyorum. As oyuncu, yedek oyuncu diye ayrım yapmıyorum. Hak eden futbolcu formayı kapar. Sizin formayı almayı istemeniz lazım, siz isteyin, ben size seve seve formayı veririm" diyerek rekabete vurgu yaptı.

Bu arada sarı kırmızılı ekibin Antalya kampının 2 gün daha uzayabileceği ifade edildi. 18 Ocak'ta İzmir'de Bucaspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek sarı kırmızılı ekip, Antalya'dan İzmir'e geçecek.