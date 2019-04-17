Fatih Terim: Hakem hataları motivasyon kaynağımız

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, takımı ve camiayı şampiyonluğa motive etmek için ekstra mesai harcıyor.

Takıma hala ligi zirvede tamamlayabileceklerini aktaran Terim, derbi kazanılmasa bile puan farkının 5'e indiğini ifade ediyor.

DAHA ÖNCE YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Galatasaray'ın zor dönemlerin üstesinden gelecek refleksi olduğunu, bunu daha önce de başardığının altını çizen 65 yaşındaki teknik adam, "Haksızlıklar bizi motive eder, ben şampiyonluğa inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Biz zor durumlardan çıkarak şampiyon olduk, bunu yine yapabiliriz" diyen Terim, hem takipçileri Beşiktaş'la hem de lider Başakşehir'le sahalarında oynayacakları maçları kazanabilecek güçte olduklarını belirtti.

"Kalan 6 maçı kazanırsak şampiyon oluruz" ifadelerini kullanan başarılı çalıştırıcı, Başakşehir'i TT Stadı'nda yeneceklerini, rakiplerinin de kalan maçlarda mutlaka puan kaybedeceğini düşünüyor.