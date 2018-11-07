Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, sonucundan çok olaylarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Her iki takımdan toplam 16 isim PFDK'ya sevk edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı sonrası TFF'ye adeta ateş püskürdü.

SCHALKE'YE DESTEK MESAJI DA BEKLERDİM

Alman ekibiyle oynanan maç öncesi sevk kararının açıklanmasına kızan tecrübeli teknik adam, "Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Merak etme, sabah da verebilirsin. Madem bu sevkleri açıkladın, eksik kaldı. Arkasından bir de Schalke'ye destek mesajı beklerdim federasyondan" dedi.

Fatih Terim: Hakeme küfür etmedim beddua ettim - İZLE

BEDDUA ETTİM

Hakem Fırat Aydınus'la ilgili de konuşan Terim, "Tükürme gibi bir şeyler var galiba. Ben kimseye (Fırat Aydınus) tükürmedim. İnsan beddua ederken ne yaparsa, onu yaptım" şeklinde konuştu.

TFF'YLE ARASINDAKİ SORUN DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'dan gönderilen Fatih Terim, TFF'ye tazminat davası açmış ve 9 milyon TL almaya hak kazanmıştı.

O günden bu yana federasyon yetkilileriyle arası bozuk olan Terim, derbi sonrası yaptığı sert açıklamalarla aralarındaki buzların erimediğini bir kez daha gösterdi.