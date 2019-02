Fatih Terim: Hakemler de insandır hata yapabilirler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Terim kendisine yöneltilen hakem sorusuna Kulüpler Birliği Vakfı'nın yayınladığı bildireye de gönderme yaparak cevap verdi.

HAKEMLER DE İNSANDIR HATA YAPABİLİRLER

Fatih Terim'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler."

ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

"Galatasaray'ın hiçbir zaman şampiyonluk iddiasından vazgeçtiğini kimse söyleyemez. Burası Galatasaray Kulübü. Bütün hedefleri kazanmak için çıkarız. Dün de iddiamız vardı, bugün de var. Başka takımlar bizi ilgilendirmiyor."

DAHA İYİ OLACAK

"Bir takım düşünün ki, her an, her saniye hücum için çaba sarf ediyor. Bu kadar çok adamlar hücum edince bazı pozisyonları da vereceksiniz. İnşallah orta sahamızın düelloları daha çok kazandığı maçları da göreceğiz ve temaslı oyunu artırabilirsek, daha iyi olacak."