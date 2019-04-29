Fatih Terim hakemlerle tartıştı

Galatasaray lider olabileceği haftada büyük yara ald, Atiker Konyaspor maçında puan kaybetti. Sarı Kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçının ardından hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Hakemlerle tartışan Fatih Terim yayıncı kuruluşa verdiği demeçte "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok, herkes ceza almamız için uğraşıyor, çanak tutuyor" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERLE TARTIŞTI

Ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla çıkan Sarı Kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim, puan kaybının faturasını maçın hakemi Mete Kalkavan'a kesti.

Maç sonunda sahaya giren Terim, hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderektepki gösterdi. Hakemlerle tartıştığı görülen Teknik Direktör Fatih Terim'in o anları fotomuhabirler tarafından kaydedildi.

TERİM'DEN HAKEMLERE TEPKİ

90 dakikada hiç kaleyi bulan isabetli şutu dahi bulunmayan Sarı Kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemlere yönelik tepkisini yayıncı kuruluşa verdiği röportajda da dile getirdi.

Terim "Hakemlerle ilgili hiçbir şey demeye gerek yok. Zaten herkes ceza almamız için bekliyor. Boşuna çanak tutmamak lazım. Galatasaraylılara şöyle bir şey söyleyeceğim: Biz buradan lider dönmek isterdik. Ancak dört maçı kazandığımız anda Allah nasip ederse şampiyon oluyoruz. Biraz daha zora soktuk, zaten hep zor kazanıyoruz. Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası.” dedi.