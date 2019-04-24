Fatih Terim: Hem lig hem kupayı kazanmalıyız

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da yarı finalde. Terim, oyuncularından iki kupanın da kazanılmasını istedi.

ÇİFTE ZAFER BEKLİYORUM

Başakşehir'in Rizespor'la berabere kalmasıyla puan farkını 3'e düşeren Galatasaray, kalan maçlarını kazanması durumunda rakibinin ne yaptığına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

"Şampiyonluk için ipler bizim elimizde" diyen 65 yaşındaki tecrübeli hoca, "Kalan 5 maçı kazanacak güçteyiz. Bu tür maçları daha önce de oynadık ve kazandık. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda, artık kritik bir sürece giriyoruz. Tüm maçları kazanarak bizi her daim destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü kupada oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da değinen Terim, şöyle konuştu: "Geçen sene yarı finalde yaptığımız hatanın benzerini yapmayalım. Yeni Malatyaspor'u yenerek finale yükselmeliyiz ve sezonu çifte kupayla kapatmalıyız."

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi. İki takım yarın (perşembe), finale kalabilmek için Malatya'da karşı karşıya gelecek.