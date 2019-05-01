Fatih Terim: Herkesi susturacağız

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana haksızlığa uğradıklarını iddia eden tecrübeli teknik adam, şampiyon olarak herkese sahada cevap vereceklerini söyledi.

"HERKES BİZE KARŞI"

Terim, "Kimse bizim şampiyon olmamızı istemiyor. Bu sezon bize yapılan haksızlıkları, hakem hatalarını, verilen cezaları düşünün. Son 4 maçı da kazanarak bize karşı olanları susturacağız. Benim inancım tam, siz de inanın. Kalan maçların hepsini kazanarak şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.