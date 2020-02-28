Fatih Terim, hücum planını Falcao'nun üzerine kuracak

Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi öncesi derin bir analiz yapan Galatasaray’ın teknik heyeti, galibiyet sonrasında da boş durmuyor.

Hem takımın mevcut durumu hem de sezonun kalan bölümünün değerlendirmesi yapılırken, Falcao isminin altı özellikle çiziliyor.

Büyük umutlarla transfer edilse de sakatlıklar sebebiyle beklentileri tam olarak karşılamayan Kolombiyalı yıldızın Fenerbahçe karşısındaki performansı, Fatih Terim’i çok memnun etti.

Tecrübeli hoca, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, geç de olsa Falcao’nun tamamen hazır hale geldiğini, oyun planını da ona göre güncelleyerek, hücumdaki verimini daha da arttırdıklarını ifade etti.

TERİM, DERBİ ÖNCESİ YAPILAN GÖRÜŞMEDEN ETKİLENDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, Falcao’nun artık mental olarak da şampiyonluk havasına girdiğini ve kalan haftalara hem golleri hem de takım oyununa katkısıyla damga vuracağını belirtiyor. Terim’in özellikle de derbi öncesi Kolombiyalı yıldızın kendisiyle yaptığı bire bir görüşmeden çok etkilendiği, Adem formda olmasına rağmen formayı bu nedenle kendisine verdiği bildirildi.

BÜYÜK MAÇLARDA FARK YARATIR

Kariyeri boyunca sayısız büyük maça çıkan Falcao, sezonun en kritik virajına girilirken gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. Özellikle iç sahada oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük maçlarda Kolombiyalı golcünün tecrübesi, Sarı-Kırmızılı takım adına fark yaratabilir.