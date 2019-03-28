Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilen Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genoa, 22 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro gözden çıkardı

Genoa'dan Dorukhan için 6 milyon euroluk teklif

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

Fenerbahçe'de savunma hattı tamamen değişiyor. Neustadter'in Başakşehir'e, Skrtel'in Parma'ya, Şener'in ise G.Saray'a transfer olması bekleniyor.

Sezon başında yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Comolli, milli arada takip ettiği 4 futbolcunun alınması için yönetime rapor verdi.

Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

1 Serdar Aziz: Geçmişi sildim Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

2 Olympiakos Karius'u istiyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Loris Karius'a Yunanistan'dan talip çıktı. Olympiakos yönetimi, Alman kalecinin transferi için Liverpool'la görüşecek.

3 Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı Uzun süredir teknik direktör arayışı içinde olan siyah-beyazlı yönetimin, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.

4 Neustadter, Skrtel ve Şener'in anlaştığı takımlar Fenerbahçe'de savunma hattı tamamen değişiyor. Neustadter'in Başakşehir'e, Skrtel'in Parma'ya, Şener'in ise G.Saray'a transfer olması bekleniyor.

5 Comolli'nin önerdiği 4 futbolcu Sezon başında yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Comolli, milli arada takip ettiği 4 futbolcunun alınması için yönetime rapor verdi.

6 Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

7 Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.

8 Manchester United Solskjaer'in sözleşmesini uzattı Manchester United yönetimi, performansından memnun kaldığı Solskjaer ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

9 Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa liyakatim var Liselilerin başkan aday Eşref Hamamcıoğlu "Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Her G.Saraylı üye gibi buna hakkım ve liyakatim var" dedi.