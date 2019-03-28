Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız

Başakşehir'le puan farkını 6'ya düşüren Galatasaray, milli maç arasına moralli girmişti.
Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bir toplantı yaparak öğrencilerini motive etmeye çalıştı.
MAZERET YOK
8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adamın, "Mazeret yok. Kalan maçların hepsini kazanırsak şampiyon oluruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da finale çok yakınız. İki kupayı da istiyorum" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın ligdeki kalan maçları:
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)