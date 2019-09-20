Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor

Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamı sert bir dille eleştirmişti.

Terim, Koç'un "Dünya neler konuşuyor, biz 19:05'te atılan tweet'le ilginiyoruz. Fatih Terim'in bozuk sicili konuşulmalı" şeklindeki sözlerine "Sicilin parayla reklamla, nüfuzla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım" diyerek cevap vermişti.

SUÇ KASTI VARSA DAVA AÇIN

66 yaşındaki teknik adamın, Koç'un peşini bırakmaya niyeti yok.

Avukatlarıyla görüşen Terim'in "Yaptığı açıklamalarda suç kastı varsa dava açın" dediği öğrenildi. Araştırmalarını sürdüren avukatlar, gerek görülmesi halinde harekete geçecek.