Fatih Terim ile yönetim arasındaki kriz devam ediyor

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulunmuş ve yönetime "kulübü savunun" mesajı vermişti.

Terim'in "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" şeklindeli bu göndermesinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Mustafa Cengiz, "Herkes kendi işini yapmalı" diyerek gerginliğin büyümesine neden olmuştu.

Ankara dönüşü Terim'le aynı uçağa binmeyerek tavrını ortaya koyan Mustafa Cengiz'in "Fatih Terim'in sicili bozuk" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a neden cevap vermediği ortaya çıktı.

TERİM: TAZMİNATI BEN ÖDERİM

Yönetici Yusuf Günay'la konuşan tecrübeli teknik adamın, "Siz yöneticisiniz, neden hep ben Ali Koç’a cevap veriyorum da siz vermiyorsunuz" şeklinde çıkıştığı, bunun üzerine Günay'ın "Koç'un şirketiyle sözleşmemiz var" dediği belirtildi.

66 yaşındaki teknik adamın ise "Sözleşmeyi feshedin. Paranız yoksa tazminatı ben öderim" diyerek cevap verdiği öğrenildi.

Terim ile yönetim arasındaki krizin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor...