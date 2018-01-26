Fatih Terim İspanyol sol bek Bernat'ı istedi

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. 31 Ocak'ta sona erecek ara transfer dönemi bitmeden özellikle sol bek mevki için oyuncu arayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim yönetimden kaliteli bir ismin alınmasını istedi.

BERNAT OLMAZSA TRANSFER YAPILMAYACAK

Sezon başından beri Galatasaray'ın gündeminde yer alan Asamaoah'ı Juventus'un bırakmaması üzerine Galatasaray, Bayern Münih'in sol beki Bernat'a yöneldi. Fatih Terim'in çok istediği 24 yaşındaki İspanyol sol bek için Bayern Münih'le görüşen yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı çok fazla şan bulamayan Bernat, bu sezon sadece 3 maçta görev yaptı. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, İspanyol sol beki Bundesliga'da 4-2 kazanılan son Werder Bremen maçında 90 dakika oynattı.





Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sezon sonu Asamoah'ın alınma ihtimalini de göz önüne alarak, Bernat'ın takıma kazandırılamaması durumunda, transfer istemedi. Terim, Bernat alınmazsa Hakan Balta, Latovlevici ve Linnes'i sol bek pozisyonunda değerlendirecek.