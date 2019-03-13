Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Juventus-Atletico Madrid maçını izlemeye giden Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

RONALDO'NUN MAÇI OLUR DEMİŞTİ

Sky İtalya'dan Gianluca Di Marzio'ya konuşan deneyimli teknik adam, Juventus'un turu geçebilecek güçte olduğunu belirtirken, Ronaldo'nun da karşılaşmanın yıldızı olacağını ifade etmişti. Juventus 3-0'lık skorla turu geçerken, hat-trick yapan Ronaldo da maça damga vurdu.

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Ronaldo'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Terim, "Juventus, turu geçmek için her şeyini verecek. Ronaldo olağanüstü bir oyuncu. Bu tip maçlar için yaratılmıştır. Kim bilir bu gece onun gecesi olabilir." şeklinde konuşmuştu.