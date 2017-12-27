Fatih Terim Kaan Ayhan'ı G.Saray'a getiriyor

Galatasaray'da 4. dönemine 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Fatih Terim, transfer listesini de hazırladı. Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde kadroya çağırdığı Kaan Ayhan'ı sarı-kırmızılı takıma alıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Fatih Terim, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan ile iletişime geçti. Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni Galatasaray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi. Milli futbolcunun da Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan, bu sezon Düsseldorf formasıyla 18 resmi maça çıktı. Milli futbolcunun asıl pozisyonu stoper ancak sağ bek ve ön libero olarak da oynuyor.