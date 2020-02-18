Fatih Terim: Kadıköy şanssızlığını kıracağız

Galatasaray'da tüm gözler Fenerbahç derbisine çevrildi...

Ezeli rakibini deplasmanda son olarak 1999 yılında yenen sarı-kırmızılılar, 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kritik derbi öncesi bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "O sene bu sene" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

"KADIKÖY ŞANSSIZLIĞINI YIKACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimiz sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var. Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.