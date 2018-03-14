Fatih Terim: Kadıköy'de hücum yapacağız

Haftayı 2-1'lik Konya galibiyetiyle tamamlayan ve en yakın takipçileri Beşiktaş ile Başakşehir’in 3 puan önünde yer alan Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

"ANA FELSEFEMİZ HÜCUM OLACAK"

Sarı-kırmızılılar dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanırken, teknik direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Kısa süren toplantıda aklındaki zafer planını öğrencilerine aktaran Terim, "Çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Netice ne olursa olsun, çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Deplasman, iç saha fark etmez. Buraya kadar gelirken bizi başarıya götüren bir oyun planımız var, buna sadık kalacağız. Kapanmak diye bir şey yok, kazanmak için ana felsefemiz yine hücum olacak" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA ÖZEL İLGİ

Fatih hoca, hem yöneticilerle hem de oyuncularla yaptığı konuşmalarda, sakinlik vurgusu yapıyor. Terim, Kadıköy’deki derbiye kadar sabırlı olunmasını, ortamı gerecek açıklamalardan uzak durulmasını ve sahaya sakin bir atmosferde çıkılmasını istiyor.

Terim’e göre derbide avantaj, orta sahada üstünlüğü kuran taraftan yana olacak. Tecrübeli hoca bu nedenle merkezde görev yapan, Selçuk, Donk, Fernando, Belhanda ve Tolga gibi oyuncularla özel olarak ilgilenip sahada tam olarak ne görmek istediğini aktarıyor.