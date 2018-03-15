Aykut Kocaman ve Fatih Terim'in derbi taktikleri

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da planlar galibiyet üzerine yapılıyor...

Öncelikle takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.

İNTİKAM MAÇI DEĞİL

Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.

Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK

Futbolculara sürekli Kadıköy'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı.

KOCAMAN'IN TAKTİĞİ

Fenerbahçe'de ise Galatasaray maçının şifresi Medipol Başakşehir maçında gizli...

Başakşehir deplasmanında 90 dakika disiplini bozmayan ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediklerini kusursuz yapan sarı lacivertliler aynı disiplinle hafta sonu derbide sahada olacaklar.

Sürekli pres ve 90 dakika oyun disiplininden kopmadan mücadele isteyen Kocaman bu nedenle oyuncularına Başakşehir maçındaki taktiği uygulatacak. Galatasaray’ın oyun kurmasını engelleyecek olan sarı lacivertliler coşkulu bir oyunla rakibini devirmeye çalışacak.

GOMİS'E ÇİFTE KELEPÇE

Aykut Kocaman, Galatasaray'ın en tehlikeli ismi Bafetimbi Gomis'e özel önlem hazırlıyor. Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte kontrol edecek.

Kocaman, Süper Lig'de 25 gol atan Gomis için, "Çok güçlü ve atletik bir oyuncu. Boş bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine kesinlikle müsade etmeyin" uyarısında bulundu.