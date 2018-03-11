Fatih Terim: Kadıköy'de kazanacağımıza inanıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇİLEDEN ÇIKARMA REKORU KIRDILAR"

Galibiyet sonrası konuşan Fatih Terim, "Açıkçası maç öncesi ön gördüğümüz hatta göremediğimiz ne kadar şey varsa hepsini yaşadık. Oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkarma rekorunu kırdılar. Televizyon başında seyredenler, maçın yorumunu kısa yapmanın zor olacağını bilirler, bize hak verirler." dedi.

"TRİBÜNLER SAKİN KALMALI"

Tribünleri sakinleştirmesi hakkında yaşananların sorulması üzerine Fatih Terim, "Galatasaray seyircisi bizim itici gücümüz. Eğer bir hatada seyirci tepki verirse, onun tahribatını hiçbirimiz düzeltemeyiz. Oyuncu her şeyi duyar. Onun için sakin olun dedim. Sakin olun yani, siz de bana yardım etmek mecburiyetindesiniz gibi bir şey söyledim." diye konuştu.

"KADIKÖY'DE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşü sorulan Fatih Terim, "Haftaya cumartesi derbi oynayacağız. Umarım iyi sonuçla döneriz, inanıyorum da. Kazanamama psikozunu falan çok fazla önemsemiyorum açıkçası." dedi.