Fatih Terim: Kadıköy'de kazanacağız

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive ediyor.

"BU KEZ ELİMİZDEN KAÇAMAZLAR"

Deneyimli teknik adam oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve geçen sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı hatırlattı.

Terim, geçen sezon Kadıköy'deki derbinin son anlarında Tolga Ciğerci ile kaçırdıkları gol pozisyonunu değinerek, "Yine kalemizi kapatmıştık. Tolga düzgün vursaydı 1-0 bitecekti ve kazanacaktık." diye konuştu.

(Tolga Ciğerci'nin geçen sezon Kadıköy'de kaçırdığı gol pozisyonu.)

65 yaşındaki teknik adam, futbolcularına 19 yıllık kazanamamanın rakipleri için çok daha fazla anlam ifade ettiğini vurguladı.

Deneyimli hoca, "Biz orada 1 yıl içinde 2 kez şampiyon olduk. Onlar kaybetmemeyi bizden daha çok isteyecekler. Kaybetmemenin stresini yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.