Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek

7 hafta sonunda ligde sadece 3 puan toplayan Gençlerbirliği karışında neredeyse pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray’da Fatih Terim’in “Ocak ayını” işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

TERİM KADROYA NEŞTERİ VURUYOR

“Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım” diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de kesen Terim, milli aradan sonra değişimin sinyallerini verirken başarılı hocanın Sivasspor maçında Mariano, Belhanda, Babel, Marcao ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekeceği belirtildi.

SAVAŞAN OYUNCULARA GÖREV VERECEK

Sahada savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek olan oyuncularla yolun devam etme kararı alan Fatih Terim’in Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Mor gibi başarıya aç kalan futbolculara şans verecegi ifade edilirken, Galatasaray’da çok yakın bir süre içerisinde taşların yerinden oynayacağı bildirildi.