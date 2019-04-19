Fatih Terim Kayserispor planı: Erken gol atın

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim oyuncularının moralini yükseltmeye çalışıyor.

Her ne şartta olursa olsun en büyük rakipleri Başakşehir'le aradaki farkı 5'e düşürdüklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, dünkü idman öncesinde öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı ve cumartesi oynanacak olan Kayserispor maçının önemine dikkat çekti.

HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ ERKEN GOLLE MAÇI KAZANALIM

Hala şampiyonluk yarışında olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ligin son haftasına kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Şampiyonluk istiyorsak, Kayserispor maçını kazanmamız gerek. Sizden bu maça hızlı başlamanızı istiyorum. Hızlı başlayıp, golü erken bulmalıyız. Gol ne kadar erken gelirse üzerinizdeki baskı o kadar azalır, rakip strese girer ve biz de bu sayede farklı bir galibiyet alırız" dedi.