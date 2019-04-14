Fatih Terim: Kazanamadık üzgünüm

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.

1-1 sona eren mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOK RAHAT KAZANACAĞIMIZ MAÇTI

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik, 2. yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiyken, daha çok pozisyon üretmeliydik ama buna rağmen, Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi ama olmadı. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm."





"KORKAKSANIZ BU İŞİ YAPMAYIN"

"Konuştuğum zaman ceza yiyorum, onlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten. Maç öncesi, maçın içinde... Bu sene enteresan şeyler oluyor. Kardeşim faulü vereceksin, VAR'a gideceksin, VAR Bülent Yıldırım, sen çağıracaksın, bir önceki pozisyonda kart diye uyaracaksın. O zaman bu işi niye yapıyorsun kardeşim? Korkaksanız yapmayın"





"HEP Mİ GALATASARAYA BUNLAR"

Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim. Hep mi Galatasaray? Bu nedir ya? Faul veya değil, orada oyuncularımızın hatası değişmez. Orada golü yemememiz lazım."

